Тендер на капремонт плотины на реке Донинке объявили в Раменском

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт плотины пруда № 3 на реке Донинке объявили в Раменском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить ремонт гидротехнического сооружения для обеспечения безопасности эксплуатации. Это позволит снизить риск аварийной ситуации, защитить населенные пункты и объекты народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.