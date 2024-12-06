Тендер на капремонт плотины на реке Донинке объявили в Раменском

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить ремонт гидротехнического сооружения для обеспечения безопасности эксплуатации. Это позволит снизить риск аварийной ситуации, защитить населенные пункты и объекты народного хозяйства от затопления и разрушения.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.
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