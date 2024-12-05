Тендер на капремонт пансионата объявили в Ногинске

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и капитальный ремонт пансионата «Ногинский» объявили в Богородском округе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит отремонтировать корпус № 1 ГБСУ СО МО «Пансионат „Ногинский“» на Советской улице. Общая площадь здания достигает почти четырех тысяч квадратных метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт объекта необходимо в 2026 году.