Тендер на капремонт общежития колледжа объявили в Красногорске

Объявлен электронный конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и капитальный ремонт с поставкой оборудования для общежития Красногорского колледжа в Волоколамском округе. Об этом сообщила министр конкурентной политики Московской области Светлана Журавлева.

Согласно извещению в Единой информационной системе в сфере закупок, объект находится по адресу: Новосолдатский переулок, 3/2. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из бюджета области.

Завершить все работы необходимо в 2025 году.

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