Тендер на капремонт образовательного комплекса объявили в Софрине

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.
Образовательный комплекс находится в рабочем поселке Софрино на Полевой улице. Здание построили в 1970 году. В нем обновят помещения, а также конструктивные и архитектурные элементы, а также коммуникации.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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