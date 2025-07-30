Тендер на капремонт образовательного комплекса объявили в Софрине

Образовательный комплекс в поселке Софрино капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Образовательный комплекс находится в рабочем поселке Софрино на Полевой улице. Здание построили в 1970 году. В нем обновят помещения, а также конструктивные и архитектурные элементы, а также коммуникации.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.