Тендер на капремонт моста через реку Ситенку объявили в Ступине

Мост через реку Ситенку в деревне Савино капитально отремонтируют. Госзакупку на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и отремонтирует мостовой переход через реку Ситенку на автодороге Псарево — Петрово в Ступине. Объект находится у деревни Савино. Его протяженность — 22,16 метра.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2027 году.