Тендер на капремонт моста через реку Шеленку объявили в Коломне

В Коломне объявили конкурс в электронной форме на на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт моста через реку Шеленку на участке дороги «Коломна — Сельниково — Левино». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.