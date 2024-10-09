Тендер на капремонт моста через реку Шеленку объявили в Коломне

В Коломне объявили конкурс в электронной форме на на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт моста через реку Шеленку на участке дороги «Коломна — Сельниково — Левино». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Извещение о конкурсе размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы проведут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Они будут финансируются из областного бюджета. Завершить капремонт моста планируется в 2025 году.