Тендер на капремонт моста через реку Чаченку объявили в Одинцове

Тендер на капитальный ремонт моста объявили в Одинцове. Объект расположен в селе Ромашково Одинцовского городского округа.
Победителю электронного аукциона предстоит отремонтировать переправу, длина которой — более 18,3 метра. Начальная стоимость лота превысила 126 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале «ЕИС Закупки».
Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.
Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.
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