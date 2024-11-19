Тендер на капремонт моста через реку Чаченку объявили в Одинцове

Тендер на капитальный ремонт моста объявили в Одинцове. Объект расположен в селе Ромашково Одинцовского городского округа.

Победителю электронного аукциона предстоит отремонтировать переправу, длина которой — более 18,3 метра. Начальная стоимость лота превысила 126 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале «ЕИС Закупки».

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.