Тендер на капремонт моста через озеро Святое-Черное объявили в Шатуре

Мост через озеро Святое-Черное в Шатуре капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, всего с 7 по 11 июля опубликовали 28 закупок. Большинство из них направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса.

В рамках тендера подрядчику будет необходимо полностью восстановить мостовой переход для обеспечения безопасного движения.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить капремонт планируют в следующем году.