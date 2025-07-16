Тендер на капремонт моста через озеро Святое-Черное объявили в Шатуре
Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, всего с 7 по 11 июля опубликовали 28 закупок. Большинство из них направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса.
В рамках тендера подрядчику будет необходимо полностью восстановить мостовой переход для обеспечения безопасного движения.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить капремонт планируют в следующем году.
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