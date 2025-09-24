Тендер на капремонт моста через Москву-реку объявили в Коломне

В Коломне объявили конкурс на проведение капитального ремонта наплавного моста через реку Москву. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок разместили извещение об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение комплекса работ: от инженерных изысканий и подготовки проектной документации до разработки чертежей и непосредственно проведения ремонта моста.

Объект протяженностью более 120 метров, расположен на улице Митяево.

Мост модернизируют в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Проект финансируют из бюджета Московской области.

Завершить капитальный ремонт объекта планируется в следующем году.