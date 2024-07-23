Тендер на капремонт Лицея №10 объявили в Клину

Фото: Медиаархив Московской области

Тендер на капитальный ремонт Лицея № 10 объявили в Клину. Работы планируют завершить в 2025 году. Его опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и проведет ремонт с поставкой нового оборудования.

Здание было построено в 1938 году, его площадь превышает 1,8 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за сет регионального бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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