Тендер на капремонт лицея № 2 объявили в Протвине

Фото: Медиаархив Подмосковья

Лицей № 2 капитально отремонтируют в Протвине к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а также капитально отремонтирует здание лицея на улице Гагарина в Протвине.

Здание было построено в 1972 году, его площадь превышает 6,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет региональнго бюджета.

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