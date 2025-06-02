Тендер на капремонт лицея № 2 объявили в Протвине

Лицей № 2 капитально отремонтируют в Протвине к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а также капитально отремонтирует здание лицея на улице Гагарина в Протвине.

Здание было построено в 1972 году, его площадь превышает 6,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет региональнго бюджета.