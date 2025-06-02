Тендер на капремонт лицея № 2 объявили в Протвине

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а также капитально отремонтирует здание лицея на улице Гагарина в Протвине.
Здание было построено в 1972 году, его площадь превышает 6,7 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет региональнго бюджета.
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