Тендер на капремонт лицея № 10 имени Менделеева объявили в Клину

Лицей 310 имени Менделеева в Клину капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а затем капитально отремонтирует здание школы с поставкой всего необходимого оборудования.

Лицей находится в Бородинском проезде в Клину. Здание было построено в 1962 году, его площадь превышает 4,1 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме за счет федерального и регионального бюджетов.

Ремонт завершат в 2026 году.