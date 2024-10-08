Тендер на капремонт котельной № 14 объявили в Наро-Фоминске

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о старте электронного конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 14 в Наро-Фоминске. Работы необходимо завершить в 2025 году.

В системе госзакупок разместили объявление о конкурсе на инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт котельной в Апрелевке.

Котельная мощностью 12,675 Гкал/час работает с 1965 года. Согласно проекту, запланирован демонтаж паровых котлов, горелок и другого оборудования, а также установка новых водотрубных котлов и систем автоматизации.

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