Тендер на капремонт котельной объявили в Ступине | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 20:26 Тендер на капремонт котельной объявили в Ступине Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на капремонт котельной объявили в Ступине. Завершить работы необходимо в июле этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит демонтировать котел, его арматуру, а затем установить газовую часть котла, провести обмуровочные работы, наладить работу автоматической системы безопасности и других систем, которые необходимы для работы котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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