Тендер на капремонт котельной объявили в Егорьевске

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в Егорьевске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Конкурс включает инженерные изыскания, проектирование, разработку рабочей документации и замену оборудования. В частности, проведут замену паровых котлов на водогрейные с системой автоматического управления, а также обновят насосное и электрооборудование.

Работы осуществляются в рамках программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, финансируются из бюджетов Московской области и Егорьевска. Завершит капремонт планируется в 2025 году.