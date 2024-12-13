Тендер на капремонт котельной объявили в Егорьевске

Конкурс включает инженерные изыскания, проектирование, разработку рабочей документации и замену оборудования. В частности, проведут замену паровых котлов на водогрейные с системой автоматического управления, а также обновят насосное и электрооборудование.
Работы осуществляются в рамках программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, финансируются из бюджетов Московской области и Егорьевска. Завершит капремонт планируется в 2025 году.
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