Тендер на капремонт котельной №4 объявили в Наро-Фоминске

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной № 4 объявили в Наро-Фоминском городском округе. Все работы необходимо завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнитель должен провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, выполнить капитальный ремонт и поставить оборудование, необходимое для эксплуатации котельной № 4 на Московской улице, 40 в Наро-Фоминске.

Специалистам предстоит демонтировать два котла, горелки и другие элементы, смонтировать два водогрейных котла в соответствии с разработанной и прошедший госэкспертизу документацией, а также провести другие монтажно-строительные работы.

Ремонт проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств окружного и регионального бюджетов.