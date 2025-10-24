Тендер на капремонт котельной №21 объявили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске планируют капитально отремонтировать котельную № 21. Открытый конкурс на проведение работ пройдет в электронной форме.

Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик должен будет выполнить необходимые инженерные изыскания, подготовить документацию и провести ремонт объекта на территории пансионата «Нара». Производительность котельной после завершения работ составит 10,48 тысячи киловатт-час.

Ремонт проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их будут финансировать из бюджета Подмосковья и Наро-Фоминска.

Проект реализуют в следующем году.