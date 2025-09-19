Тендер на капремонт котельной №1 объявили в Балашихе

В Балашихе объявили тендер на проведение капитального ремонта котельной. Открытый конкурс проведут в электронном виде.

Извещение о тендере уже появилось в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить документы и провести ремонт котельной № 1 в проезде Трудовых резервов в Балашихе.

После завершения работ мощность объекта достигнет 140 мегаватт/час.

Их проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и округа.

Капитальный ремонт котельной завершат в 2027 году.