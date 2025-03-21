Тендер на капремонт котельной № 3 объявили в Лосино-Петровском

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать котельную с одновременным выполнением инженерных изысканий и подготовкой проектной документации. Ожидается, что после ремонта двух котлов мощность коммунального объекта составит — 24Мвт.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить капремонт необходимо в 2026 году.
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