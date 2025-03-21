Тендер на капремонт котельной № 3 объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной № 3 объявили в Лосино-Петровском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать котельную с одновременным выполнением инженерных изысканий и подготовкой проектной документации. Ожидается, что после ремонта двух котлов мощность коммунального объекта составит — 24Мвт.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить капремонт необходимо в 2026 году.