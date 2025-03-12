Тендер на капремонт колледжа объявили в Химках

Колледж «Подмосковье» в Химках капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Светланы Журавлевой, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует здание на Юбилейном проспекте. Его площадь превышает 4,3 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.