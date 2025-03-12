Тендер на капремонт колледжа объявили в Химках

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Светланы Журавлевой, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует здание на Юбилейном проспекте. Его площадь превышает 4,3 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
Газификация деревни Новопокровское началась в Коломне
Уровень воды в реках Коломны отследят с помощью камер «Безопасного региона»
Проект патриотического клуба из Озер выиграл муниципальную премию «Служение»
«Меньше мест — больше сложностей». Профессор — об идее ограничить прием в вузы детей из регионов
Девять летних кафе откроют в Пушкино
Новый паркинг построят в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте