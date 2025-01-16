Тендер на капремонт колледжа объявили в Электростали

Фото: Медиасток Подмосковья

Учебно-производственные мастерские колледжа в Электростали капитально отремонтируют в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт с поставкой оборудования.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

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