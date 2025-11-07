Тендер на капремонт канализационно-насосной станции объявили в Рузе

Конкурс на капитальный ремонт канализационно-насосной станции объявили в Рузе. Извещение о его проведении опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также капитально отремонтировать коммунальный объект мощностью около 416 кубометров в час на улице Профессиональной.

Работы пройдут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Капремонт канализационно-насосной станции планируют завершить в 2026 году.