Тендер на капремонт хирургического отделения больницы объявили в Пушкино

Конкурс на проведение капитального ремонта хирургического отделения Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н объявили в Подмосковье. Извещение о тендере появилось в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит осуществить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также сделать ремонт в медучреждении, которое расположено в городе Пушкино.
Работы проведут за счет средств бюджета Московской области по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Завершить их планируют уже в этом году.
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