Тендер на капремонт гимназии № 2 объявили в Красногорске

Гимназию № 2 на улице Кирова в Красногорске капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание гимназии на улице Кирова с поставкой всего необходимого оборудования.

Площадь школы превышает 4,2 тысячи квадратных метров, ее построили в 1968 году.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.