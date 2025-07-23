Тендер на капремонт гимназии № 2 объявили в Красногорске

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

Гимназию № 2 на улице Кирова в Красногорске капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в  единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание гимназии на улице Кирова с поставкой всего необходимого оборудования.

Площадь школы превышает 4,2 тысячи квадратных метров, ее построили в 1968 году.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

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