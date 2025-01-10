Тендер на капремонт фельдшерского пункта объявили в Егорьевске

Фото: Медиасток Подмосковья

Фельдшерско-акушерский пункт капитально отремонтируют в деревне Иваново в Егорьевске. Работы планируют завершить в этом году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание ФАПа в деревне Иваново.

Площадь здания превышает 387 квадратных метров. Его построили в 1986 году.

Ремонт проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета.

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