Тендер на капремонт фельдшерского пункта объявили в Егорьевске
Как рассказали в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание ФАПа в деревне Иваново.
Площадь здания превышает 387 квадратных метров. Его построили в 1986 году.
Ремонт проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета.
ВС России нанесли 28 ударов по военной инфраструктуре Украины
ВСУ потеряли более 2835 военных и 30 танков в зоне действий группировки «Север»
За неделю сдался в плен 91 украинский военнослужащий
Женщину с опухолью размером 40 сантиметров в малом тазу спасли в больнице в Мытищах
Мастер-класс по изготовлению корзин из ротанга прошел в Воскресенске
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте