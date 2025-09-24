Тендер на капремонт Дворца торжеств объявили в Серпухове

Дворец торжеств «Центральный» капитально отремонтируют в Серпухове в 2026 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт здания с поставкой всего необходимого оборудования, рассказали в региональном комитете по конкурентной политике.

Дворец торжеств находится на улице Луначарского в Серпухове.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в следующем году.