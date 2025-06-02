Тендер на капремонт Дубненской больницы объявили в Талдоме

В Московской области стартовал открытый электронный конкурс на комплексный ремонт лечебного корпуса Дубненской больницы, расположенной в Талдоме. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: от инженерных изысканий и проектирования до проведения капитального ремонта. Объектом реконструкции станет здание площадью 952,6 квадратных метра.
Финансирование проекта осуществляется из бюджета Московской области в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Согласно плану, все работы должны быть завершены до конца 2025 года.
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