Тендер на капремонт Дубненской больницы объявили в Талдоме

В Московской области стартовал открытый электронный конкурс на комплексный ремонт лечебного корпуса Дубненской больницы, расположенной в Талдоме. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: от инженерных изысканий и проектирования до проведения капитального ремонта. Объектом реконструкции станет здание площадью 952,6 квадратных метра.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Московской области в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Согласно плану, все работы должны быть завершены до конца 2025 года.