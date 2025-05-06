Тендер на капремонт Дрезненской школы объявили в Орехово-Зуеве

Министерство конкурентной политики Московской области объявило электронный конкурс на капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской школы в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как сообщили в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, разработает проектную документацию, отремонтирует здание и поставит туда необходимое оборудование.

Площадь постройки составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Она находится на Коммунистической улице в Дрезне.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.