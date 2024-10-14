Тендер на капремонт дороги от ММК до Павловской Слободы объявили в Истре
Дорогу ММК — Аносино — Павловская Слобода капитально отремонтируют в Истре. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.
Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует дорогу. Там также установят шумозащитный экран.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджета региона и завершат в 2025 году.
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