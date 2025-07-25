Тендер на капремонт дома культуры объявили в Старой Купавне

В Старой Купавне в Богородском округе началась подготовка к масштабной реконструкции местного дома культуры «Акрихин». Открытый конкурс проведут в электронной форме.

Тендер включает в себя комплекс работ: от инженерных изысканий до поставки оборудования для обновленного здания.

Речь идет о капитальном ремонте культурного центра площадью свыше шести тысяч квадратных метров, построенного в 1981 году.

Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья.

Согласно планам, все работы должны быть завершены в 2027 году.