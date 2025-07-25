Тендер на капремонт дома культуры объявили в Старой Купавне
В Старой Купавне в Богородском округе началась подготовка к масштабной реконструкции местного дома культуры «Акрихин». Открытый конкурс проведут в электронной форме.
Тендер включает в себя комплекс работ: от инженерных изысканий до поставки оборудования для обновленного здания.
Речь идет о капитальном ремонте культурного центра площадью свыше шести тысяч квадратных метров, построенного в 1981 году.
Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья.
Согласно планам, все работы должны быть завершены в 2027 году.
Угроза дальнейшего обрушения появилась после взрыва газа в жилом доме в Саратове
Пенсионеры из Подольска вышли в финал областных соревнований по теннису
Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
Еще 19 школьникам вручили первые паспорта в Можайске
В Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело
«Осколки полетели метров за 50». Очевидец назвал очень мощным взрыв газа в Саратове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте