Тендер на капремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс на капитальный ремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове. Работы профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а также капитально отремонтировать здание Дома культуры на улице Красного Текстильщика, 6а в Серпухове и поставить необходимое для успешной эксплуатации оборудование.

Капитальные ремонт следует завершить в 2025 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Багреева: туроператор Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Пушкин. Придумавший нас

Москва будет повышать популярность инженерных специальностей по всей России

Стеклянные бусы не помогли. Грузия встала на борьбу с навязанным ЛГБТ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте