Тендер на капремонт дома-интерната объявили в Сергиевом Посаде

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт семейного центра объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также капитально отремонтировать само здание по адресу: Сергиев Посад, поселок Здравница, дом 5.

Работы проведут по государственной программе «Социальная защита населения Московской области» и будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт планируют в 2027 году.