Тендер на капремонт детской школы искусств объявили в Серпухове

В Серпухове объявили конкурс на проведение капитального ремонта детской школы искусств «Синтез». В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере.

В рамках проведения закупки подрядчик проведет работы в здании площадью более четырех тысяч квадратных метров. Согласно проекту, специалисты выполнят необходимые инженерные изыскания, подготовят документацию, а затем проведут капитальный ремонт. Кроме того, в школу поставят необходимое для учебного процесса оборудование.

Работы проведут по государственной программе за счет средств Московской области.

Их завершат в следующем году.