Тендер на капремонт детской школы искусств объявили в Серпухове

В Серпухове объявили конкурс на проведение капитального ремонта детской школы искусств «Синтез». В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере.
В рамках проведения закупки подрядчик проведет работы в здании площадью более четырех тысяч квадратных метров. Согласно проекту, специалисты выполнят необходимые инженерные изыскания, подготовят документацию, а затем проведут капитальный ремонт. Кроме того, в школу поставят необходимое для учебного процесса оборудование.
Работы проведут по государственной программе за счет средств Московской области.
Их завершат в следующем году.
Волонтеры из Воскресенска сплели новую партию маскировочных сетей для бойцов СВО
Два человека погибли и более 20 пострадали при взрыве мотоцикла в Колумбии
Жительница Барнаула до смерти ошпарила свою мать кипятком
Еще 2,5 тысячи онлайн-заявок на капитальное строительство приняли в Подмосковье
Волонтеры из Мытищ приняли участие в международной премии «Мы вместе»
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 18 апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте