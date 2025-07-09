Тендер на капремонт детской школы искусств объявили в Кашире

Детскую школу искусств капитально отремонтируют в микрорайоне Ожерелье в Кашире к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальные ремонт здания с поставкой всего необходимого оборудования.

Детская школа искусств находится на Советской улице в микрорайоне Ожерелье. Общая площадь работ превысит 843 квадратных метра.

Здание приведут в порядок в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.