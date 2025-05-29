Тендер на капремонт детской музыкальной школы объявили в Пущине

Фото: МедиаБанк Подмосковья (Автор: Мария Панина)

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детской музыкальной школы объявили в Пущине. Соответствующее извещение опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с проведением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, а также поставкой необходимого оборудования. Согласно проекту, запланирован ремонт здания 1978 года постройки общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить их планируют в 2026 году.

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