Тендер на капремонт детской музыкальной школы объявили в Пущине

Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с проведением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, а также поставкой необходимого оборудования. Согласно проекту, запланирован ремонт здания 1978 года постройки общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить их планируют в 2026 году.
Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей
Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года
ФСБ показала видео задержания россиян, устраивавших поджоги по заданию Украины
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 мая
США заявили, что готовы прекратить расширение НАТО к границам России
Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте