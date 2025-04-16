Тендер на капремонт детской музыкальной школы объявили в Подольске

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

Музыкальную школу в Климовске капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет капитальный ремонт и поставит в здание новое оборудование.

Музыкальная школа находится на Театральной улице в Климовске. Ее площадь превышает 3,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

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