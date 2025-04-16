Тендер на капремонт детской музыкальной школы объявили в Электростали

Детскую музыкальную школу капитально отремонтируют в Электростали. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а затем — капитально отремонтирует здание музыкальной школы на улице Николаева в Электростали, рассказали в региональном комитете оп конкурентной политике.

Площадь объекта превышает 1,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.

Ремонт завершат в 2026 году.