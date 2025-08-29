Тендер на капремонт детского сада «Ручеек» объявили в Пушкино

Детский сад «Ручеек» при образовательном комплексе № 5 капитально отремонтируют в Пушкино. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание детского сада с поставкой необходимого оборудования.

Дошкольное отделение находится в 3-м Акуловском проезде в Пушкино. Здание было построено в 1962 году, его площадь превышает тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств. Ремонт завершат в 2026 году.