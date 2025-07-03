Тендер на капремонт детского сада при школе №7 объявили в Кашире

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит всю необходимую документацию и капитально отремонтирует детский сад на улице Вахрушева.
Площадь здания превышает 2,7 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.
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