Тендер на капремонт детского сада при школе №7 объявили в Кашире

Детский сад при школе № 7 капитально отремонтируют в Кашире. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит всю необходимую документацию и капитально отремонтирует детский сад на улице Вахрушева.

Площадь здания превышает 2,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.