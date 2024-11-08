Тендер на капремонт детского сада при школе №24 объявили в Подольске

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, капитально отремонтирует здание на Красногвардейском бульваре и поставит туда новое оборудование.
Площадь объекта превышает 1,8 тысячи квадратных метров, его построили в 1972 года.
Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2025 году.
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