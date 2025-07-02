Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание на улице Гагарина в Жуковском. Площадь ремонта превысит 1,7 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.
Акция памяти ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске
Тендер на капремонт теплосетей объявили в Чехове
Интеллектуальный чемпионат среди рабочих коллективов прошел в Воскресенске
Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» заняла первое место по вкладу в экономику России
Тендер на капремонт детского сада при школе №15 объявили в Жуковском
Далай-лама заявил о преемнике после своей смерти
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте