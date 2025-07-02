Тендер на капремонт детского сада при школе №15 объявили в Жуковском

Детский сад при школе №15 капитально отремонтируют в Жуковском. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание на улице Гагарина в Жуковском. Площадь ремонта превысит 1,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.