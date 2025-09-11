Тендер на капремонт детского сада при школе № 7 объявили в Наро-Фоминске

Детский сад при школе № 7 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Детский сад находится на Школьной улице в Наро-Фоминке, его площадь составляет 921 квадратный метр.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов.