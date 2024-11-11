Тендер на капремонт детского сада при школе № 6 объявили в Жуковском

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет капитальный ремонт и поставит в учреждение оборудование.
Здание построили в 1988 году, его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их завершат в 2025 году.
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