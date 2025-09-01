Тендер на капремонт детского сада при школе № 2 объявили в Бронницах

Детский сад при школе № 2 капитально отремонтируют в Бронницах. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, детский сад находится в Комсомольском переулке. Здание было построено в 1980 году, его площадь превышает 2.2 тысячи квадратных метров.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует постройку с поставной всего необходимого оборудования.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2026 году.