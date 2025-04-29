Тендер на капремонт детского сада при школе № 12 объявили в Подольске

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ СОШ № 12 детского сада в городском округе Подольск Московской области», — сказала глава комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести ремонт в здании площадью 1944,4 квадратных метра. Объект расположен на улице Кирова, д. 53а.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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