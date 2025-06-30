Тендер на капремонт детского сада при гимназии №17 объявили в Королеве

Детский сад при гимназии № 17 капитально отремонтируют в Королеве в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, ремонт проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание на проспекте Королева.

Школу построили в 1980 году, ее площадь превышает три тысячи квадратных метров.

Ремонт проведут за счет регионального бюджета.