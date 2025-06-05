Тендер на капремонт детского сада объявили в Серпухове

В Подмосковье стартовал электронный конкурс на проведение капитального ремонта и оснащение детского сада в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Закупка размещена в Единой информационной системе. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: инженерные изыскания, разработку проектной документации, капитальный ремонт и поставку оборудования для здания 1993 года постройки площадью свыше 3,6 тысячи квадратных метров.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при софинансировании из федерального и областного бюджетов.
Завершить все работы планируется в следующем году.
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