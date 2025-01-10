Тендер на капремонт детского сада объявили в Серебряных Прудах

Фото: Медиасток Подмосковья

Тендер на капитальный ремонт детского сада при Клемовской школе объявили в Серебряных Прудах. Работы планируют завершить в этом году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, площадь здания превышает две тысячи квадратных метров. Оно расположено в микрорайоне Центральном в Серебряных Прудах.

Ремонт проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета.

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