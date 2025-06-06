Тендер на капремонт детского сада объявили в селе Растуново

Как сообщили в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует детский сад на Мирной улице в селе Растуново под Домодедовым.
Здание было построено в 1986 году, его площадь превышает 3,1 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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