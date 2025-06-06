Тендер на капремонт детского сада объявили в селе Растуново

Детский сад «Заряночка» в селе Растуново капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует детский сад на Мирной улице в селе Растуново под Домодедовым.

Здание было построено в 1986 году, его площадь превышает 3,1 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.