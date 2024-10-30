Тендер на капремонт детского сада объявили в Пушкинском округе

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада объявили в городском округе Пушкинский. Все работы необходимо завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание детского сада в поселке Зверосовхоза, на Центральной улице, 8 и поставить туда необходимое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.